Жіноча збірна України з шахів зіграла внічию з Росією на Олімпіаді

Чоловіча команда у своєму матчі обіграла збірну Азербайджану.

У Батумі (Грузія) відбувся передостанній тур Всесвітньої шахової Олімпіади, в рамках якого жіноча збірна України зіграла внічию з командою Росії, а чоловіча четвірка обіграла збірну Азербайджану.

Жіночий матч, відповідно, завершився з рахунком 2:2, а чоловічий - 2,5:1,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі жіночих команд України та Росії в усіх чотирьох партіях було підписано мирову угоду. За пів-очка набрали сестри Ганна і Марія Музичук, Ганна Ушеніна та Наталія Жукова.

У турнірній таблиці на рахунку збірної України 16 командних очок і 27 особистих - 2-е місце. Наша збірна на 1 командний бал відстає від команди Китаю (17) і випереджає команди США та Вірменії тільки за рахунок більшої кількості особистих очок (26,5 - у США і 26 - у Вірменії).

Єдину перемогу в матчі чоловічих збірних України та Азербайджану Юрій Криворучко здобув над Аркадієм Найдичем. Василь Іванчук, Павло Ельянов і Руслан Пономарьов свої партії звели внічию - 2,5:1,5 очка.

У турнірній таблиці у збірної України 15 командних і 24 особистих очки - 11-е місце.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня шахова Олімпіада проходить в Батумі з 25 вересня по 5 жовтня.