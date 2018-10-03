Мотор програв четвертий матч поспіль у гандбольній Лізі чемпіонів

Чемпіон України поступився в гостьовому матчі німецькому "Фленсбургу".

У Фленсурзі (Німеччина) завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Європейської федерації гандболу (EHF), в якому чемпіону України запорізькому "Мотору" протистояв місцевий "Фленсбург".

Матч завершився з рахунком 31:24 на користь німецького клубу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда провела на рівних із суперником перший тайм, програвши його лише з різницею у два голи - 11:13. Але, після перерви, перевага німецької команди було набагато більш рівним. У підсумку, господарі поля завершили матч з переконливою перевагою "+7".

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі українського клубу став польський легіонер Павло Пачковскі, на рахунку якого 6 голів.

Таким чином, "Мотор" програв 4-й матч поспіль у Лізі чемпіонів і як і раніше не має очок у турнірній таблиці Групи В.