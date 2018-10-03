Російський політик обійшов на виборах віце-президента FIDE

Колишній заступник голови уряду Російської Федерації Аркадій Дворкович став новим президентом Міжнародної шахової федерації (FIDE)

Про це повідомляє офіційний сайт FIDE.

За результатами виборів, які відбулися в Батумі (Грузія), де в ці дні проходить Всесвітня шахова Олімпіада, Дворкович обігнав віце-президента FIDE Георгіоса Макропулоса. Третім став британський гросмейстер Найджел Шорт, який зняв свою кандидатуру на користь Дворковича.

Що цікаво, новообраний президент змінить на посту ще одного росіянина Кірсана Ілюмжинова, який був президентом FIDE з 1995 року.

У команді президента на інші посади були обрані:

Бачар Куатли - заступник президента,

Сьюа Эньонам Фумі - Генеральний секретар,

Махір Мамедов - віце-президент,

Хуліо Гранда Зуніга - віце-президент,

Чжу Чен - скарбник.

Аркадій Дворкович російський політик, економіст. Голова ради директорів ВАТ «РЖД» з 22 червня 2015 року.

Був заступником голови уряду Російської Федерації (з 21 травня 2012 року по 18 травня 2018 року), а також помічником президента Російської Федерації (з 13 травня 2008 року по 21 травня 2012 року).