Жіноча збірна України з шахів зіграла внічию з Азербайджаном на Олімпіаді

Українки йдуть на 2-му місці в турнірній таблиці змагань.

У Батумі завершився 9-й тур Всесвітньої шахової Олімпіади, де чоловіча збірна України перемогла команду Чорногорії, а жіноча команда зіграла внічию з Азербайджаном і на бал відстала від лідера турніру - команди Китаю.

Українці обіграли команду Чорногорії з рахунком 3:1, а українки зіграли зі збірною Азербайджану - 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі чоловічих команд всі чотири партії виявилися результативними. Перемоги здобули Василь Іванчук (білими фігурами), Юрій Криворучко і Антон Коробов (обидва - чорними), а програв Руслан Пономарьов - білими фігурами.

У турнірній таблиці у нашої команди 13 очок з 18 можливих і 21,5 особистих бали з 36 можливих - 18-е місце.

У свою чергу, в жіночому матчі відразу дві партії завершилися результативно. Ганна Музичук чорними фігурами виграла у Гюнай Маммадзада, а Ганна Ушеніна також чорними програла Гульнар Маммадовій. Марія Музичук і Юлія Осьмак свої партії завершили внічию.

Таким чином, в поточному турнірній таблиці команди України 2-е поточне місце, 15 командних очок і 25 особистих.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня шахова Олімпіада проходить в Батумі з 25 вересня по 5 жовтня.