Федерер і Серена Вільямс зіграють один проти одного

Легендарні тенісисти зустрінуться на Кубку Хопмана-2019 в Австралії.

Стали відомі учасники командного виставкового турніру з тенісу - Кубка Хопмана, який відбудеться в австралійському Перті на початку 2019 року.

Про це повідомляє ESPN.

Так, групу А склали Іспанія, Франція, Австралія і Німеччина. У групі В зіграють Швейцарія, Великобританія, Греція і США.

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Формат турніру, крім одиночних матчів передбачає один поєдинок у змішаному розряді. А оскільки в збірних США та Швейцарії лідерами стануть відповідно Серена Вільямс і Роджер Федерер, то глядачам надається можливість побачити протистояння цих двох легендарних тенісистів між собою.

Партнером Федерера на корті стане Белінда Бенчич, а в парі з Вільямс зіграє Френсіс Тіафо.

Як повідомляв УНІАН, Серена Вільямс випустила ролик, в якому знялася оголеною в рамках соціального проекту, спрямованого на боротьбу з раком грудей.