Українка Білодід очолила світовий рейтинг після перемоги на чемпіонаті світу з дзюдо (відео)

У вересні 17-річна спортсменка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід після перемоги на чемпіонаті світу-2018 піднялася на перше місце в світовому рейтингу в категорії до 48 кг.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо.

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Нагадаємо, що на першості світу у Баку українка Дар'я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії, завоювавши цей титул у 17-річному віці. Білодід в поточному сезоні не знає гіркоти поразок. На її рахунку перемоги на двох турнірах серії Grand Prix, на двох турнірах серії Grand Slam і на Кубку Європи у Словенії.

Крім Дар'ї Білодід, тільки один українець входить в найкращу десятку рейтингу IJF у своїй вазі. Бронзовий призер чемпіонату світу-2018 Георгій Зантарая піднявся на три позиції і тепер посідає шосте місце у вазі до 66 кг.

Нагадаємо головні миттєвості переможного виступу українки Дар'ї Білодід на чемпіонаті світу 2018 року в Баку.