Жіноча збірна України вийшла в лідери Всесвітньої шахової Олімпіади, перемігши Вірменію

Українська чоловіча команда програла Франції.

У Батумі завершилися матчі чергового 8-го туру Всесвітньої шахової Олімпіади. Жіноча збірна України обіграла лідера змагань - збірну Вірменії, після чого очолила турнірну таблицю.

У той же час чоловіча команда України поступилася сьогодні команді Франції. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перевага українських шахісток над лідерами Олімпіади - збірною Вірменії - виявилася впевненою. Перемоги над суперницями здобули Анна Музичук та Ганна Ушеніна. Марія Музичук та Наталія Жукова свої матчі звели внічию. У результаті - перемога українок 3:1.

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"І Аня Музичук, Ганна Ушеніна досить швидко отримали значну перевагу і досить впевнено її реалізували. Маша Музичук весь час контролювала хід боротьби, у неї не було жодних проблем. У Наташі, напевно, були деякі пригоди, але в підсумку все закінчилося благополучно», – прокоментував успіх головний тренер збірної України Михайло Бродський.

Турнірна таблиця: Україна, Китай – по 14 очок, Казахстан, Азербайджан, Угорщина, Вірменія -13.

Чоловіча збірна України поступилася французам - 1,5:2,5. Павло Ельянов, Руслан Пономарьов та Антон Коробов свої матчі звели внічию, а Юрій Криворучко свій матч програв.

У турнірній таблиці у чоловіків лідирують США – 15 очок, в України залишається 11 пунктів.