Український гімнаст Радівілов виграв срібло на етапі Кубка світу в Парижі (відео)
12:04, 02 жовтня 2018Інше
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Раніше 25-річний спортсмен став другим на чемпіонаті Європи в опорному стрибку.
Ігор Радівілов / НОК України
Український гімнаст Ігор Радівілов посів друге місце у вправах на кільцях на етапі Кубка світу в Парижі.
Радівілов отримав 14,950 балів, що на 0,150 менше, ніж у переможця Саміра Аіт Саїда з Франції. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Раніше 25-річний українець Ігор Радівілов виграв срібло на чемпіонаті Європи в опорному стрибку.
Головним стартом року для Радівілова та його партнерів по збірній України залишається чемпіонат світу-2018 в Досі (Катар). Змагання пройдуть з 25 жовтня по 3 листопада.
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