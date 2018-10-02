Український гімнаст Радівілов виграв срібло на етапі Кубка світу в Парижі (відео)

Раніше 25-річний спортсмен став другим на чемпіонаті Європи в опорному стрибку.

Український гімнаст Ігор Радівілов посів друге місце у вправах на кільцях на етапі Кубка світу в Парижі.

Радівілов отримав 14,950 балів, що на 0,150 менше, ніж у переможця Саміра Аіт Саїда з Франції. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Раніше 25-річний українець Ігор Радівілов виграв срібло на чемпіонаті Європи в опорному стрибку.

Головним стартом року для Радівілова та його партнерів по збірній України залишається чемпіонат світу-2018 в Досі (Катар). Змагання пройдуть з 25 жовтня по 3 листопада.