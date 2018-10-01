Жіноча збірна України з шахів обіграла Іран на Олімпіаді

Чоловіча команда України зіграла внічию з Китаєм.

У Батумі завершилися матчі чергового 7-го туру Всесвітньої шахової Олімпіади.

Чоловіча збірна України зіграла внічию з Китаєм – 2:2, а жіноча збірна України обіграла Іран - 2,5:1,5. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На всіх дошках шахістів-чоловіків була зафіксована нічия - українці Василь Іванчук, Павло Ельянов, Руслан Пономарьов і Антон Коробов - не змогли обіграти суперників, але і не поступилися. Це перша нічия чоловічої команди на турнірі - до цього було п'ять перемог поспіль і одна поразка.

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У турнірній таблиці у нашої команди 11 очок, і вона на два очки відстає від лідерів - Азербайджану, США та Польщі (по 13).

Перемогу для жіночої збірної України у 7-му турі принесла Марія Музичук, яка білими фігурами обіграла іранку Мітру Хеязипур. У той час як Анна Музичук, Наталія Жукова та Юлія Осьмак свої матчі звели внічию. У турнірній таблиці в України, Китаю та Румунії – по 12 очок. Лідирує Вірменія (13).