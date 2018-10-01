Цуренко через травму спини поступилася 10-й ракетці світу на турнірі в Китаї
Українка Леся Цуренко не змогла продовжити матч другого раунду турніру в Пекіні проти 10-ї сіяної Юлії Гергес з Німеччини при рівному рахунку в третьому сеті. В українки виникли проблеми з нижньою частиною спини, і лікарі не змогли допомогти їй повернутися в матч.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Цуренко проявила характер і мала реальні шанси пройти більш імениту суперницю. Друга ракетка України поступилася у першому сеті з рахунком 4:6, але витягла другу партію в кінцівці з рахунком 6:4. У вирішальному сеті на момент її травми рахунок був рівний - 2:2.
Як повідомляв УНІАН, у першому раунді Леся Цуренко спокійно впоралася з німкенею Андреа Петкович.
Леся Цуренко (Україна) – Юлія Гергес (Німеччина, 10) - 4:6, 6:4, 2:2 відмова