Чемпіонка світу зі стрільби Костевич визнана найкращою спортсменкою місяця в Україні

Для Олени це вже п'яте високе визнання НОК.

Звання найкращої спортсменки вересня в Україні отримала чемпіонка світу з кульової стрільби Олена Костевич, яка на світовій першості в Кореї здобула одразу 2 медалі. В активі досвідченої олімпійської чемпіонки індивідуальне «золото» та «бронза» в парі з Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

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Звання найкращої спортсменки місяця Олена Костевич отримала за рішенням Експертної комісії НОК, яка обрала лауреата після детального аналізу виступів усіх українських спортсменів у вересні.

Окрім цього Костевич стала володаркою однієї з перших олімпійських ліцензій України на Ігри-2020.

Найкращим тренером вересня названо особистого наставника Олени - Ігоря Чередінова.

Відзначимо, що чемпіонат світу зі стрільби відбувається раз на чотири роки.

Нагадаємо, для Олени це вже п'яте високе визнання НОК. Звання найкращої спортсменки вона отримувала в травні-2011, в лютому і жовтні 2012 року, а також у березні-2017.