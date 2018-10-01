Боєць Співак провів другий захист титулу вигравши в першому раунді на турнірі WWFC 12

У рамках шоу в Києві відбулося 14 яскравих поєдинків, переважна більшість яких завершилися достроково, порадувавши переповнені трибуни столичної арени яскравими розв'язками.

29 вересня у київському Палаці спорту пройшов масштабний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 12, організований одним з найсильніших європейських промоушенов — всесвітньої лігою World Warriors Fighting Championship.

У рамках шоу відбулося 14 яскравих поєдинків, переважна більшість яких завершилися достроково, порадувавши переповнені трибуни столичної арени яскравими розв'язками.

Головною подією WWFC 12 стали три титульних бою, в двох з яких на кону стояли вакантні чемпіонські пояси. Так, чемпіонами світу WWFC відтепер є Міхай Котруцэ і Теймур Рагімов, які видовищно впоралися, відповідно, з Арбером Мурати і Олександром Барабашом. А важковаговик Сергій Співак провів другу захист титулу, знову святкуючи достроковий успіх у першому раунді — на цей раз переможений досвідчений Тоні Лопес. Нарешті, відбулося яскраве повернення в гексагон екс-чемпіонки Світлани Гоцик, яка буквально змела зі свого шляху Умуткан Айтиеву.

Екс-чемпіонка WWFC у вазі до 52 кг, «Птах Фенікс» Світлана Гоцик проводила перший поєдинок після несподіваної втрати чемпіонського титулу на попередньому турнірі — WWFC 11 в червні. За словами самої спортсменки, ця прикра невдача зробила її тільки сильніше, і вона збирається довести це справою в гонитві за поверненням втраченого. «Темну конячку» з Узбекистану Умуткан Айтиеву Світлана пройшла з підкресленою упевненістю, виклавши суперниці справжній майстер-клас.

Гоцик почала бій дуже спокійно, нікуди не поспішаючи і вичікуючи активних дій від суперниці. Але і Айтиева, у свою чергу, явно не збиралася кидатися вперед, так що українці все одно довелося брати ініціативу в свої руки. Світлана відзначилася многоударным наскоком, після чого поклала в ціль кілька різких прямих передньою рукою. Далі Гоцик навмисне віддала суперниці територіальну ініціативу, а коли та почала наступати, екс-чемпіонка поставила в бою жирну крапку. Лівий бічний Світлани назустріч і припав до часу і до місця, відправивши Айтиеву в нокаут.

У свою чергу, центральним поєдинком вечора став бій Співака і американця Тоні Лопеса. Будучи одним з найдосвідченіших діючих важкоатлетів у всьому світі, Лопес виразно бачив у ММА більше діючого чемпіона світу WWFC Співака і вже з цієї причини не уявляв надуману небезпека. Розумів це і Сергій, почав зустріч з достатньою мірою обережності. Але не забуваючи при цьому демонструвати, хто в гексагоне господар.

Без праці уникнувши пари кіків Тоні, Співак потихеньку став розбивати претендента в стійці з дистанції, а в якийсь момент зблизився і приступив до більш серйозної бомбардування у сітки ліктями і колінами з тайського клінчу. Цей спурт помітно вимотав Лопеса, і коли він, уже з закривавленим обличчям, опинився внизу після підсічки Сергія, сил для адекватного опору натиску чемпіона вже не було. Перебуваючи зверху, Співак майстерно провів больовий на шию суперника, змусивши його постукати в знак здачі і тим самим підвести риску під другий успішним захистом титулу Сергія.

Наступний грандіозний турнір WWFC 13 в столичному Палаці спорту відбудеться 15 грудня.