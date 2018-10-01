Збірна Польщі захистила титул чемпіона світу з волейболу, обігравши Бразилію

Поляки виграли першість планети втретє в історії.

Чоловіча збірна Польщі виграла чемпіонат світу з волейболу, який проходив в Італії і Болгарії. У фіналі поляки переграли збірну Бразилії з рахунком 3:0 (28:26, 25:20, 25:23), повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожЧоловіча збірна України з волейболу виграла четвертий матч поспіль відбору на Євро-2019

Збірна Польщі в третій раз в історії і вдруге поспіль стала чемпіоном світу. На попередній першості планети, яка відбулася чотири роки тому, поляки в домашніх стінах також обіграли у фіналі Бразилію.

Бронзові медалі ЧС-2018 здобула команда США, яка в матчі за третє місце обіграла збірну Сербії з рахунком 3:1.

Збірна Росії, яку вважали одним з фаворитів, не зуміла вийти в півфінал після поразок від Бразилії (2:3) і США (0:3) на третьому груповому етапі.