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Серена Вільямс знялася оголеною на підтримку боротьби з раком грудей (відео)

11:52, 01 жовтня 2018
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Серена Вільямс / GLOBAL LOOK PRESS

Американська тенісистка Серена Вільямс випустила ролик в рамках участі в соціальному проекті I Touch Myself Project («Я торкаюся себе»). Кампанія спрямована на привернення уваги до жіночого здоров'я, зокрема до боротьби з раком грудей.

У ролику оголена Серена виконує пісню на темному тлі. За основу була взята композиція рок-групи The Divinyls, передає mir24.tv. Спортсменка закликає стежити за своїм здоров'ям і не відкладати похід до лікаря.

Як повідомляв УНІАН, раніше Серена Вільямс зі скандалом завершила тенісний сезон, програвши у фіналі US Open японці Наомі Осаці.

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Теги: #Серена Вільямс