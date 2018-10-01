Серена Вільямс знялася оголеною на підтримку боротьби з раком грудей (відео)

Американська тенісистка взяла участь у соціальному проекті I Touch Myself ("Я торкаюся себе").

Американська тенісистка Серена Вільямс випустила ролик в рамках участі в соціальному проекті I Touch Myself Project («Я торкаюся себе»). Кампанія спрямована на привернення уваги до жіночого здоров'я, зокрема до боротьби з раком грудей.

У ролику оголена Серена виконує пісню на темному тлі. За основу була взята композиція рок-групи The Divinyls, передає mir24.tv. Спортсменка закликає стежити за своїм здоров'ям і не відкладати похід до лікаря.

For #BreastCancerAwarenessMonth i've recorded a version of The Divinyls global hit "I Touch Myself"!



It's a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNApic.twitter.com/7qDQaS0SaU — Serena Williams (@serenawilliams) September 29, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше Серена Вільямс зі скандалом завершила тенісний сезон, програвши у фіналі US Open японці Наомі Осаці.