Чоловіча та жіноча збірні України не змогли виграти свої матчі на шаховій Олімпіаді

Жіноча команда зіграла внічию зі збірною Китаю, а чоловіки - програли полякам.

У Батумі завершилися матчі чергового 6-го туру Всесвітньої шахової Олімпіади, де чоловіча та жіноча збірні України не змогли здобути перемоги.

Українки зіграли внічию з командою Китаю, а чоловіча збірна програла полякам, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча збірна України вперше програла на нинішній Олімпіаді й відразу ж вибула з Топ-10 команд у турнірній таблиці.

У грі з командою Польщі свою партію чорними фігурами програв Василь Іванчук. А ось Павло Ельянов, Юрій Криворучко і Антон Коробов зіграли внічию - 1,5:2,5 очки. Це перша поразка українців після п'яти перемог поспіль.

У турнірній таблиці у нашої команди 10 очок і 15 особистих балів із 24 можливих, загальне 11-е місце.

Жіноча збірна протистояла команді Китаю і в цьому матчі було зіграно дві результативні партії. Марія Музичук свою суперницю обіграла чорними фігурами, а ось Ганна Ушеніна, на жаль, поступилася білими. Ганна Музичук та Наталія Жукова свої партії зіграли внічию.

Таким чином, українки в 6-ти турах набрали 10 командних очок з 12 можливих, 17,5 особистих очок з 24-х і займають 6-е місце в поточній турнірній таблиці.