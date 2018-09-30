"Мотор" програв у третьому поспіль матчі гандбольної Ліги чемпіонів - угорському ПІКу

Чемпіон України поступився на своєму майданчику в Запоріжжі з рахунком 31:32.

У Запоріжжі, в Палаці спорту "Юність" завершився матч 3-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому "Мотор" приймав угорський ПІК з Сегеда і поступився з мінімальним рахунком.

Матч завершився з рахунком 31:32, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості активно розпочали матч і виграли першу 30-хвилинку з різницею у 6 м'ячів - 13:19.

Після перерви господарі майданчика спробували зробити камбек і були дуже близькі, як мінімум, до нічиєї. Однак, гравці Піку зуміли зберегти мінімальну перевагу.

Найрезультативнішим гравцем у складі господарів поля став Артем Козакевич, на рахунку якого 8 голів. На рахунку Жарко Пешевського - 5 голів.

Таким чином, Мотор поки що програла всі три матчі групового етапу змагань і є аутсайдером Групи В.