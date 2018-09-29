Україну на Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині представлятимуть 55 спортсменів

III Юнацькі Олімпійські ігри стартують 6 жовтня і триватимуть до 18 жовтня.

Україну на ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині представлятимуть 55 юних спортсменів.

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Як повідомляється на Урядовому порталі, сьогодні на Олімпійській базі в Конча-Заспі відбулась урочиста церемонія проводів юнацької олімпійської команди України на Ігри в аргентинський Буенос-Айрес.

ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри стартують 6 жовтня і триватимуть до 18 жовтня.

Юнацьку олімпійську команду України на Іграх представлятимуть 55 найсильніших юних спортсменів віком від 15 до 18 років, які змагатимуться за звання найкращих у 22-х видах спорту (бокс, бадмінтон, гімнастика, дзюдо, карате, легка атлетика та ін.).

Загалом участь у змаганнях візьмуть юні атлети з 206-ти країн світу, які розіграють 241 комплект нагород у 32 видах спорту (34 спортивні дисципліни), повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України.

За історію виступів на літніх та зимових Юнацьких Олімпійських іграх українці здобули 70 медалей: 20 золотих, 22 срібних і 28 бронзових.

У церемонії проводів взяли учать віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, президент НОК, олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Сергій Бубка, олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк, а також інші зірки спорту.