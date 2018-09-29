Олена Коротка завоювала друге золото збірної України на ЧС з шашок за день

Турнір з шашок-64 (бразильський стиль) виграла Олена Коротка.

Чемпіонат світу з шашок-64 (бразильський стиль) з бліцу приніс в скарбничку збірної України другу золоту медаль турніру за день.

Перемоги здобула гросмейстер з Кам'янського Дніпропетровській області Олена Коротка, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Це другий світовий чемпіонський титул Олени Короткій на нинішньому Чемпіонаті світу з шашок-64 (бразильська версія) в турецькому Ізмірі. Раніше, у турнірі за класичною програмою їй також не було рівних.

Друге місце чемпіонату світу в активі ще однієї української спортсменки , гросмейстера Юлії Макаренкової з Харкова,яка також двічі відзначилася в Туреччині двома срібними нагородами.

Наші спортсменки залишили на п'єдесталі пошани лише одне місце-третє,яке дісталося шашистці з Китаю Гуан Іян.

Таким чином, за підсумками нинішнього турніру у збірної України на рахунку шість медалей -,з них три золоті.