Київ претендуватиме на командний чемпіонат Європи-2021 з легкої атлетики

Якщо НСК «Олімпійський» прийме командний чемпіонат Європи у 2021 році, це може стати тим самим стрибком до прийому і безпосередньо чемпіонату Європи з легкої атлетики.

Київ претендуватиме на проведення командного чемпіонату Європи з легкої атлетики (Суперліга) у 2021 році

Про це йшлося на прес-конференції 28 вересня на НСК «Олімпійський» за участю президента Європейської легкої атлетики (ЕА) Свена Арне Хансена, члена Ради ЕА Мартона Дюлая, президента ФЛАУ Ігоря Гоцула, віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань України В’ячеслава Кириленка, президента НОК України і першого віце-президента ІААФ Сергія Бубки і генерального директора НСК «Олімпійський» Валентина Груздєва, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

«Київ претендуватиме на проведення командного чемпіонату Європи у 2021 році (Суперліга), - зазначив Свен Арне Хансен. – Звичайно, для початку Україна має ввійти у топ-вісімку на наступному командному чемпіонаті Європи, у Бидгощі-2019. Адже якщо раніше у Суперлізі виступали 12 команд, то з 2021-го їхня кількість зменшиться до восьми. Проте я переглянув статистику, перш ніж їхати до України: за останні роки ваша команда завжди була у першій вісімці. Тож якщо вона виконає це завдання і наступного року, ми зможемо вже більш конкретно говорити про заявку України на проведення Суперліги у Києві.

Якщо НСК «Олімпійський» прийме командний чемпіонат Європи у 2021 році, це може стати тим самим стрибком до прийому і безпосередньо чемпіонату Європи з легкої атлетики. У вашому місті є все для цього.

Ми також оглянули манеж на Березняках. Я вражений ходом його реконструкції! Наступного року відбудуться вибори президента ЕА. Якщо мене переоберуть (а я буду претендувати на цю посаду), то маю намір провести у Києві перше засідання Виконавчого комітету ЕА, яке співпаде з завершенням реконструкції манежу».