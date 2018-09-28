Чоловіча збірна України з шахів здобула п'яту поспіль перемогу на Олімпіаді

Жіноча команда вперше втратила очки, зігравши внічию з командою Грузії.

У Батумі (Грузія) завершилися партії 5-го туру Всесвітньої шахової Олімпіади, де свої чергові матчі провели чоловіча та жіноча збірні України.

Чоловіча команда здобула на турнірі п'яту командну перемогу поспіль, а ось жіноча збірна вперше зіграла внічию і втратила очко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча збірна України виграла п'ятий матч поспіль, обігравши команду Іспанії з рахунком 2,5:2,5 очки. Як і напередодні, цей матч виявився дуже результативним. Відразу три партії з чотирьох закінчилися перемогою одного з шахістів.

Свої партії виграли Василь Іванчук і Юрій Криворучко, який діяли білими фігурами. А ось Павло Ельянов чорними програв. Долю матчу вирішив Руслан Пономарьов, який чорними зумів звести партію внічию.

Таким чином, тепер у збірної України 10 командних очок і місце в Топ-4 найсильніших команд Олімпіади. Правда, особистих очок у нашої збірної лише 12,5 з 20-ти можливих і квартет лідерів Олімпіади українці замикають, йдучи слідом за збірними Азербайджану, Польщі (обидва - по 16) і Чехії (15).

У свою чергу, жіноча команда України втратила перше командне очко на турнірі, зігравши внічию зі збірною Грузії - 2:2.

Сестри Ганна і Марія Музичук свої партії зіграли внічию, Ганна Ушеніна - виграла, а ось Наталія Жукова - програла.

Таким чином, українку набрали за підсумками 5-ти турів 9 командних очок з 10 можливих, 15,5 особистих балів із 20 можливих і займає 3-е місце в турнірній таблиці слідом за командами США (10, 15,5) та Індії (9, 16,5).