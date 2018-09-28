Сьогодні виповнюється 30 років з дня олімпійської перемоги Сеулу-88 Сергія Бубки

Загалом за роки своєї славетної кар'єри уславлений спортсмен десять разів ставав чемпіоном світу, здобув титул чемпіона Європи, був володарем Кубку Європи та Кубку світу і 35 разів встановлював рекорди світу, а рекорд на відкритому повітрі, який наш співвітчизник оновив у 1994 році, стрибнувши на 6,14 м, залишається ніким не побитим і донині.

28 вересня 1988 року на Олімпійських іграх у корейському Сеулі Сергій Бубка здійснив стрибок із жердиною на 5,90 м, який підняв його на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу та назавжди вписав ім'я українського легкоатлета в історію світового спорту та олімпізму!

Загалом за роки своєї славетної кар'єри уславлений спортсмен десять разів ставав чемпіоном світу, здобув титул чемпіона Європи, був володарем Кубку Європи та Кубку світу і 35 разів встановлював рекорди світу! А рекорд на відкритому повітрі, який наш співвітчизник оновив у 1994 році, стрибнувши на 6,14 м, залишається ніким не побитим і донині.

За найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті Сергій Бубка занесений до Книги рекордів Гінеса за визначні спортивні досягнення, особисті заслуги у піднесенні міжнародного авторитету рідної держави Сергію Бубці першому серед вітчизняних спортсменів було присвоєно найвищий ступінь державної відзнаки — звання Героя України.

Після закінчення спортивної кар'єри Сергій Бубка став успішним спортивним менеджером. Нині він входить до керівництва світового спорту, займаючи керівні посади у Міжнародному Олімпійському Комітеті, де є членом Виконкому, та у Міжнародній Асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), де є першим віце-президентом.

З 2005 року легендарний легкоатлет очолює Національний Олімпійський комітет України, де на посаді президента інтегрував передовий міжнародний спортивний досвід, започаткував найсучасніші ідеї та проекти з розвитку масового спорту, поширення олімпійських цінностей та популяризації здорового способу життя. Ці кроки були високо оцінені світовою спортивною спільнотою – у 2013 році в рамках престижної Премії креативного спорту НОК України був визнаний найкращим Олімпійським комітетом світу.