У Києві пройшло відкрите тренування учасників турніру WWFC 12

В рамках турніру пройдуть три титульні бої.

Напередодні масштабного турніру WWFC 12, який відбудеться 29 вересня в київському Палаці спорту, головні дійові особи майбутньої події провели відкрите тренування.

Головним поєдинком WWFC 12 стане друга захист титулу чемпіона світу WWFC у важкій вазі Сергієм «Полярним Ведмедем» Співаком, проти якого в гексагон вийде досвідчений американець Тоні «Криптоніт» Лопес.

Перед цим визначаться нові володарі вакантних чемпіонських титулів в напівсередній та найлегшій вазі: Міхай Котруцэ битиметься з Арбером Мурати, а Олександр Барабаш з'ясовуватиме стосунки з Теймуром Рахімовим.

Крім того, відбудеться повернення екс-чемпіонки Світлани «Птахи Фенікс» Гоцик, суперницею якої стане спортсменка з Узбекистану Умуткан Айтіева.

Перед тим, як продемонструвати готовність до майбутнього турніру, головні бійці шоу, а також керівництво WWFC — президент Володимир Тесля, віце-президент Денис Перч і спортивний директор Володимир Шемаров розповіли про майбутній турнір.

Володимир Тесля: «Наша ліга прогресує від турніру до турніру, і це не може не радувати. Ми стаємо все популярнішим, і вже зараз, за два дні до турніру WWFC 12, всі квитки в Палац спорту розпродані. Це найкраще свідчення того, що ми рухаємося в правильному напрямку».

Денис Перч: «Мені довелося побувати на івентах всіх крупнейих світових промоушенов, і я не можу сказати, що побачене там справило на мене сильне враження. Навпаки, десь навіть розчарувався. Якщо говорити про організацію турнірів і подачі видовища, то ми вже зараз як мінімум не поступаємося так званим законодавців мод індустрії ММА, а десь навіть перевершуємо. І це притому, що ми, в порівнянні з ними, почали свій шлях зовсім нещодавно».

Володимир Шемаров: «Я не можу виділити якийсь один бій в карде майбутнього турніру, на який потрібно звернути увагу більше, ніж на інші. Вболівальники нехай керуються своїми симпатіями, а в цілому всі пари у нас як завжди підібрані таким чином, щоб поєдинки вийшли максимально наполегливими і видовищними».

Сергій Співак: «Свою готовність до бою я оцінюю на 10 за 10-бальною шкалою. Ми дуже добре попрацювали в Одесі в залі Романа Долідзе, і я відчуваю, що додав у всіх компонентах. Готовий до всього, що мені запропонує суперник. Моя мотивація? Я вийду на бій, не як чемпіон, а як претендент, немов цей титул мені не належить».

Тоні Лопес: «Я бачив кілька поєдинків Сергія і можу сказати, що він дуже сильний, агресивний боєць, який не випадково володіє чемпіонським титулом. Але і я приїхав сюди за перемогою. Не знаю, скільки триватиме поєдинок, але в одному впевнений — ми влаштуємо справжнє видовище, яке безумовно сподобається вболівальникам».

Міхай Котруцэ: «Відчуваю велику відповідальність у зв'язку з тим, що мені належить бій за титул чемпіона світу, адже ми довго до цього йшли. Подивилися минулі поєдинки мого суперника і побачили, на що він більше робить акцент. В цілому нічого особливого. Не можу нічого сказати про його сильних або слабких сторонах. Єдине, він більше робить ставку на роботу в стійці, так що, думаю, у нас вийде хороший бій».

Олександр Барабаш: «Я вже бився за титул WWFC в кінці 2016 року проти Енді Янга, але тоді мені не вистачило досвіду, і я просто перегорів морально, а також виснажив себе фізично під час підготовки, тому що дуже хотів стати чемпіоном. Теймур слабкіше Янга, а я зробив відповідні висновки і після поразки додав у всьому. Саме це я і покажу в суботу».

Теймур Рахімов: «Я хочу і прошу у Саші тільки одного: коли ми вийдемо в гексагон, не тікай від мене, як ти зазвичай робиш, а бийся кістка в кістку. Давай порадуємо глядачів! Хоча я не виключаю, що коли дійде до справи, ти будеш думати тільки про те, щоб це скоріше закінчилося, і шкодувати, що взагалі зайнявся цим спортом. В суботу цей титул буде моїм!»

Світлана Гоцык: «Я дуже вмотивована і горю бажанням повернути титул. У мене вже були поразки, але вони робили мене сильнішим. Так і на цей раз: я програла Сормовой не тому, що слабші, а тому що допустила помилку, яку спрагу виправити. В душі я воїн, це мій шлях, і я доведу в реванші».

Офіційна процедура зважування учасників турніру відбудеться напередодні шоу, 28 вересня.