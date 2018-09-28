Українці завоювали три медалі на чемпіонаті світу з бразильських шашок

На рахунку нашої команди срібло в чоловічих змаганнях, а також - золото і срібло - у жінок.

У Ізмірі (Туреччина) завершилася класична програма чемпіонату світу з шашок (бразильська версія) серед чоловіків і жінок.

Українські гросмейстери зуміли вибороти 3 медалі різного гатунку - золото й два срібла, повідомляє Draughts.

У чоловічому турнірі в Туреччині брали участь гросмейстер Юрій Анікєєв (Харків) та майстри спорту Денис Шкатула (Вінниця) і Владислав Антонович (Дніпро). Краще вдалося виступити Анікєєву, який досить рівно пройшов усю турнірну дистанцію. Доробок у 9 очок дозволив йому потрапити у трійку лідерів. У підсумку за додатковими показниками Юрій Анікєєвпосів друге місце, завоювавши срібну медаль. Денис Шкатула - шостий, а Владислав Антонович - дев'ятий.

Чемпіоном світу став росіянин Олександр Шварцман.

Ще краще вдалося виступити нашим жінкам. Честь України на чемпіонаті світу захищали гросмейстери Олена Коротка (Кам'янське) і Юлія Макаренкова (Харків), а також кадидат у майстри спорту Альона Губарєва (Кам'янське). Протягом всього турніру боротьба точилася між Короткою і Макаренковою. По черзі вони перегравали своїх суперниць, змінюючись на першій і другій позиціях у турнірній таблиці. Не виявила кращу і іхня особиста зустріч - вона завершилася внічию. Все мали визначити додатковіпоказники після останнього шостого туру. Кращими вони були у Олени Короткої, яка і стала чемпіонкою світу. Юлія Макаренкова - з "сріблом". Альона Губарєва - дев'ята.