этот материал доступен на русском

Українці завоювали три медалі на чемпіонаті світу з бразильських шашок

11:24, 28 вересня 2018
Інше
101 0
В Ізмірі завершилися змагання чемпіонату світу з бразильських шашок / draughts.com.ua

Українські гросмейстери зуміли вибороти 3 медалі різного гатунку - золото й два срібла, повідомляє Draughts.

У чоловічому турнірі в Туреччині брали участь гросмейстер Юрій Анікєєв (Харків) та майстри спорту Денис Шкатула (Вінниця) і Владислав Антонович (Дніпро). Краще вдалося виступити Анікєєву, який досить рівно пройшов усю турнірну дистанцію. Доробок у 9 очок дозволив йому потрапити у трійку лідерів. У підсумку за додатковими показниками Юрій Анікєєвпосів друге місце, завоювавши срібну медаль. Денис Шкатула - шостий, а Владислав Антонович - дев'ятий. 

Чемпіоном світу став росіянин Олександр Шварцман.

Ще краще вдалося виступити нашим жінкам. Честь України на чемпіонаті світу захищали гросмейстери Олена Коротка (Кам'янське) і Юлія Макаренкова (Харків), а також кадидат у майстри спорту Альона Губарєва (Кам'янське). Протягом всього турніру боротьба точилася між Короткою і Макаренковою. По черзі вони перегравали своїх суперниць, змінюючись на першій і другій позиціях у турнірній таблиці. Не виявила кращу і іхня особиста зустріч - вона завершилася внічию. Все мали визначити додатковіпоказники після останнього шостого туру. Кращими вони були у Олени Короткої, яка і стала чемпіонкою світу. Юлія Макаренкова - з "сріблом". Альона Губарєва - дев'ята.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#шашки#чемпіонат світу#Юрій Анікеєв