Тренер жіночої збірної України з біатлону оголосив склад команди на перший етап Кубка світу

У складі команди в Поклюку (Словенія) поїде 6 спортсменок, включаючи 1 запасну.

По закінченні літнього чемпіонату України з біатлону старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін дав оцінку виступам дівчат в Чернігові, а також розповів про плани на завершальний етап підготовки до зимового сезону.

- У нас квота - п'ять учасниць, тому поїде шість спортсменок, включаючи одну запасну, якої ми, швидше за все, дамо можливість стартувати в індивідуальній гонці. Перший етап Кубка світу - великий: п'ять видів програми, включаючи змішані естафети. Тому шанс виступити отримають всі. І, в залежності від показаних результатів, може відбутися корекція складу до Хохфільцену, - відзначив Прокунін в інтерв'ю сайту Biathlon.com.ua.

- П'ять дівчат - це Валя і Віта Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна і Анастасія Меркушина. Щодо шостої кандидатури ми поки що думаємо, - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з біатлону сезону 2018/2019 стартує 2 грудня етапом у словенській Поклюці