Козлова програла росіянці Потаповій в півфіналі тенісного турніру в Ташкенті
10:42, 28 вересня 2018Інше
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Матч завершився з рахунком 2:6, 3:6.
Козлова не змогла дійти до фіналу тенісного турніру в Ташкенті / btu.org.ua
У Ташкенті (Узбекистан) завершився півфінальний матч тенісного турніру Tashkent Open серії WTA International, в якому українка Катерина Козлова поступилася Анастасії Потаповій із Росії.
Матч завершився з рахунком 2:6, 3:6, повідомляє офіційний сайт змагань.
Під час матчу Козлова зробила 2 ейси проти 1 у суперниці, допустила 3 подвійні помилки проти 6 у Потапової, але виграла лише 36 розіграшів м'ячів проти 68 - у російської тенісистки.
Таким чином, у турнірній сітці не залишилося жодної представниці України.
Тashkent Оpen проходить в столиці Узбекистану з 23 по 29 жовтня.
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