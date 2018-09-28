Козлова програла росіянці Потаповій в півфіналі тенісного турніру в Ташкенті

Матч завершився з рахунком 2:6, 3:6.

У Ташкенті (Узбекистан) завершився півфінальний матч тенісного турніру Tashkent Open серії WTA International, в якому українка Катерина Козлова поступилася Анастасії Потаповій із Росії.

Матч завершився з рахунком 2:6, 3:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Під час матчу Козлова зробила 2 ейси проти 1 у суперниці, допустила 3 подвійні помилки проти 6 у Потапової, але виграла лише 36 розіграшів м'ячів проти 68 - у російської тенісистки.

Таким чином, у турнірній сітці не залишилося жодної представниці України.

Тashkent Оpen проходить в столиці Узбекистану з 23 по 29 жовтня.