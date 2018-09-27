Жіноча збірна України очолила таблицю шахової Олімпіади

Наша команда випереджає збірні Китаю та Монголії на пів-бала.

У Батумі завершився 4-й тур Всесвітньої шахової Олімпіади, де жіноча збірна України розгромила команду Словенії і захопила лідерство в загальній турнірній таблиці, а чоловіча команда ледве виграла у збірної Аргентини.

Чоловіча збірна України виграла у команди Аргентини - 2,5:1,5 очка, а жіноча завершила свій матч зі Словенією з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч чоловічих збірних України та Аргентини виявився досить результативним. Внічию завершилася лише партія з участю Юрія Криворучка на 3-й дошці, де українець грав чорними. У свою чергу, Василь Іванчук чорними фігурами здобув перемогу, а Павло Ельянов білими фігурами програв. Нарешті, на останній дошці Антон Коробов білими здобув перемогу і команда здобула дуже важку перемогу - 2,5:1,5 очка.

У турнірній таблиці на рахунку українців тепер 8 командних очок, 11 особистих балів з 16 можливих і 9-е місце в поточній турнірній таблиці

У свою чергу, жіноча збірна України розгромила команду Словенії з рахунком 4:0. Свої партії виграли сестри Ганна і Марія Музичук, Ганна Ушеніна та Юлія Осьмак.

В турнірній таблиці команди 8 очок і 13,5 особистих балів, завдяки чому збірна України очолила таблицю чемпіонату світу. У мають 8 командних очок збірних Китаю і Монголії по 13 балів, Вірменії та Грузії-1 по 12,5 бала, США - 12 балів.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня шахова Олімпіада проходить в Батумі з 25 вересня по 4 жовтня.