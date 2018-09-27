Українка Козлова вийшла у півфінал тенісного турніру в Ташкенті

У чвертьфіналі наша спортсменка була сильнішою від Ганни-Кароліни Шмідлової зі Словаччини.

У Ташкенті (Узбекистан) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру Tashkent Open серії WTA International, в якому українка Ганна Козлова змагалася з Анною-Кароліною Шмідловою зі Словаччини.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:2, повідомляє Великий теніс України.

Тенісистки провели другий очний матч. У минулому році Козлова була сильнішою за Шмідлову у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (6-7(1), 6-4, 6-1).

Сьогодні на старті матчу дівчата обмінялися брейками (2-2), а потім українка виграла 4 з наступних п'яти геймів. Козлова пішла у відрив з двома брейками і в другій партії, хоча подати на матч за 5-1 не зуміла. Але вже на наступній подачі Шмідлової наша тенісистка отримала потрійний матчбол і з першої ж спроби реалізувала можливість завершити гру на свою користь.

В 1/2 фіналу на українку чекає поєдинок з Анастасією Потаповою (Росія, WTA 132) або Далілою Якупович (Словенія, WTA 85).

Як повідомляв УНІАН, у 2017-му році турнір у Ташкенті виграла інша українка Катерина Бондаренко. Зараз Козлова залишається єдиною представницею України в турнірній сітці змагань.

Турнір у Ташкенті проходить з 24 по 29 вересня.