Жіноча та чоловіча збірні України з шахів обіграли Румунію в 3-му турі Олімпіади

Жіноча команда увірвалася в Топ-6 збірних Олімпіади.

У Батумі (Грузія) завершилися матчі 3-го туру Всесвітньої шахової Олімпіади, де чоловіча та жіноча збірні України обіграли команди Румунії.

Матчі завершилися з рахунком 2,5:1,5 очки у чоловіків, і 3:1 - у жіночих команд, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча збірна України у впертій боротьбі обіграла команду Румунії. Василь Іванчук, Павло Ельянов і Руслан Пономарьов звели свої партії внічию, а Антон Коробов зумів виграти свою партію чорними фігурами - 2,5:1,5 очка.

Таким чином, після 3-х турів на рахунку збірної України максимальну кількість командних очок - 6, але лише 8,5 особистих балів з 12 можливих і 17-е місце.

У свою чергу, жіноча команда виграла у команди Румунії з більш значним перевагою - 3:1.

Свої партії завершили внічию Ганна Музичук та Наталія Жукова, а ось Марія Музичук і Юлія Осьмак свої партії білими фігурами виграли.

У жіночої команди також максимальну кількість командних балів - 6 і 9,5 особистих очок. Команда замикає Топ-5 поточної турнірній таблиці Олімпіади.