МакГрегор - Нурмагомедов: битва за титул короля UFC у легкій вазі

В ніч на 7 жовтня в гральній столиці США - Лас-Вегасі - відбудеться один з головних боїв року в змішаних єдиноборствах.

В ніч на 7 жовтня в Лас-Вагесе в очному протистоянні зійдуться ірландець Конор МакГрегор і росіянин Хабіб Нурмагомедов.

У бою буде розіграний пояс чемпіона UFC у легкій вазі, який зараз належить Нурмагомедову.

Нурмагомедов завоював пояс у квітні 2018 року, перемігши американця Ела Яквінту. Через деякий час МакГрегор очолив рейтинг UFC у легкій вазі і був визнаний обов'язковим претендентом на бій з Нурмагомедовим.

Незважаючи на те, що в єдиноборствах престижними вважаються важкі ваги, а найпрестижнішим - надважкий, поєдинок бійців легкої ваги в UFC викликав величезний ажіотаж серед уболівальників по всьому світу. Про головний поєдинок турніру UFC 229 було оголошено ще 3 серпня.. А квитки на бій були розкуплені за 3 хвилини в момент старту продажів 17 серпня. Варто відзначити, що найдешевший з них коштував 200 доларів, а найдорожчий — 2500 доларів.

Пригоди МакГрегора на шляху до титулу

Ірландець МакГрегора, которому14 липня виповнилося 30 років, є одним з найкращих бійців сучасності.

За свою кар'єру він провів 24 бою, з яких 21 виграв - при трьох поразках. Але, все-таки, перемоги його були куди більш значущі, ніж поразки. Свою славу він здобув як чемпіон UFC відразу в двох категоріях.У тій самій легкій вазі, де "королем" зараз значиться його найближчий суперник, і в напівлегкій. До речі, ще він бився в напівсередній вазі, але дістатися до титулів там не зумів.

А в чому ще не відмовиш Конору - так це в його харизмі і умінні заводити публіку. Крім своїх спортивних досягнень він, однозначно, найпопулярніший персонаж в системі UFC. Один його напад на австобус з учасниками чергового турніру в підземному паркінгу на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку чого вартий...Тоді він намагався розбити скло автобуса, кинувши в нього металевим огородженням, як зазвичай, голосно і нецензурно лаявся і навіть спробував вступити в бійку з охоронцем. Тоді конфлікт вдалося погасити, а спортсмену, в підсумку, все зійшло з рук. До речі, в тому автобусі сидів і Хабіб Нурмагомедов, його нинішній суперник.

На першій передматчевій прес-конференції, кілька днів тому, МакГрегор згадав про те епізоді і обізвав Нурмагомедова боягузом. Спокійний і врівноважений Хабіб ніяк не відповів ані на цю, ані ні на інші словесні образи ірландця під час прес-конференції. "Розберемося в октагон", - пообіцяв Хабіб.

МакГрегор ніколи не упустить моменту для того, щоб образити, принизити і роздратувати свого візаві. Перед боєм з будь-яким опонентом він при кожній зустрічі виливає на нього весь «бруд». Зрозуміло, його гучні висловлювання змушують звернути на нього увагу ЗМІ - як спеціалізованих - з світу змішаних бойових мистецтв - так і звичайних. Макгрегор вміє «продати» свій бій, залучаючи велику аудиторію завдяки грамотній розкрутці поєдинку.

На прес-конференції перед боєм з Нурмагомедовым МакГрегор як завжди багато і охоче нецензурно висловлювався і, крім того, зухвало попивав віскі. На що Нурмагомедов лаконічно зауважив: "Всі алкаголіки кінчають за одним сценарієм".

Крім 24 поєдинків в октагоні він також провів один бій на професійному рингу, спробувавши свої сили в боксі. У поєдинку в напівсередній вазі перемогу над МакГрегором здобув Флойд Мейвезер. У 10-му раунді після серії ударів Мэйвезера рефері зупинив бій, що означало перемогу Мэйвезера технічним нокаутом.

Бій, що відбувся 26 серпня 2017 року, став єдиним на даний момент в боксерській кар'єрі МакГрегора, який відразу ж повернувся в UFC.

Шлях Нурмагомедова і пояс чемпіона

Хабіб Нурмагомедов є ровестником Мак Грегора, тільки 30 років йому виповнилося на два місяці пізніше - 20 вересня 2018 року.

А ось корінною відзнакою Нурмагомедова є те, що його ще ніхто і ніколи не міг перемогти в октагоні. Він провів 26 боїв і всі виграв - 8 нокаутом, 8 здачею і 10 - рішенням арбітрів.

Примітно, що спортсмени у різних видах єдиноборств переходять з однієї ваги до іншої в бік збільшення. Тут як раз все навпаки. І МакГрегор, і Нурмагомедов у свій час виступали в напівважкій вазі і потім перейшли в легку. Нурмагомедов це зробив у 2012-му році.

Уродженець Дагестану виступає в UFC з 2012 року. І вже після першого бою, коли він задушливим прийомом змусив здатися іранця Камала Шалоруса, американцями відразу був відзначений високий рівень борцівської підготовки росіянина.

З тих пір він жодного разу не дав приводу засумніватися в своїй перевазі і технічних навичках - ні своїм шанувальникам і просто доброзичливцям з числа фахівців, ні критикам і сопеерникам.

Ставки букмекерів

Букмекери вважають фаворитом в бою двох суперзірок сучасного покоління UFC російського спортсмена. В різних конторах на перемогу Нурмагомедова пропонується суредній коефіцієнт 1,62. А ось на успіх ірландського бійця можна поставити з розрахунку 2,25 до 1.