Українка Козлова вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Ташкенті

Наша спортсменка в матчі другого кола обіграла француженку Ферро.

У Ташкенті (Узбекситан) завершився матч 2-го кола тенісного турніру серії WTA Tashkent Open, де українка Катерина Козлова зустрічалася з Фіоною Ферро з Франції.

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:4 на користь нашої спортсменки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч вийшов рівним і протікав у впертій боротьбі. Тим не менше, в обох кінцівках сетів українка доводила свою перевагу "в основний час", не доводячи справу до нервових тай-брейків.

Раніше, в матчі першого кола наша спортсмена обіграла кращу тенісистку турніру згідно рейтингу WTA - першу сеянную Ірину-Камелію Бегу з Румунії - 6:3, 6:2. Та перемога виявилася навіть куди більш впевненою для нашої спортсменки.

У 3-му колі Козлова зіграє з переможницею матчу Нао Хібіно (Японія) - Анна-Кароліна Шмідлова (Словаччина), який відбудеться трохи пізніше.

Турнір у Ташкенті проходить з 24 по 29 вересня.