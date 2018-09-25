Київ очікує масштабний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 12

У рамках змагань відбудеться 14 поєдинків, з яких три будуть титульними..

29 вересня в київському Палаці спорту відбудеться масштабний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 12, в рамках якого відбудуться 14 першокласних поєдинків майстрів ММА з усього світу, а головною подією стануть три поєдинки за престижні титули чемпіона світу за версією WWFC.

Мейнівентом одного з кращих бійцівських шоу Європи стане бій багатообіцяючого українського важкоатлета Сергія «Полярного Ведмедя» Співака, який проведе другий захист титулу чемпіона WWFC, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Володарем поясу Сергій став у червні 2017 року, у першому ж раунді впоравшись з легендарним американцем Тревісом Фултоном, у якого на той момент було більше 300 поєдинків за спиною, а першу захист звання провів у березні цього року на ювілейному турнірі WWFC 10, швидко зупинивши Іво Кука.

Співак зарекомендував себе як рішучий і яскравий фінішер, про що наочно свідчить статистика: сім боїв у професійних ММА він завершив на свою користь у першому раунді, а ще один – у другому.

На майбутньому турнірі Сергій знову зустрінеться з досвідченим бійцем із Сполучених Штатів в Київ завітає Тоні Лопес на прізвисько «Криптоніт». Його професійна кар'єра почалася ще в 2005 році і з тих пір він провів вже 88 поєдинків, в тому числі один у Bellator. Можна сказати, що зараз Світ переживає кар'єрний розквіт – починаючи з 2017 року він провів 18 боїв, в яких здобув 14 перемог.

Враховуючи, що і Тоні бажає перемагати достроково – у нього на рахунку 23 перемоги нокаутами і 26 прийомами – глядачів безумовно чекає вибухової дії.

Перед цим новим власником обзаведеться вакантний титул WWFC в напівсередній вазі (до 77 кг) – чемпіона визначать молдаванин Міхай Котруцэ і Арбер «Вбивця» Мурати з Албанії.

Котруцэ – один з головних «довгожителів» ліги WWFC, де провів 7 поєдинків. Завжди видовищний і тому улюблений публікою, Міхай веде серію з чотирьох перемог поспіль виступить вже на третьому турнірі WWFC в поточному році. У березні він зупинив (ТКО 2) француза Ентоні Грондина, а в червні виграв за очками непростий претендентський бій у киргиза Актилека Жумабека.

Його суперник з Албанії також виступав у 2018 році вже двічі і в обох випадках святкував перемогу. Відмінна риса Мурати – безкомпромісність. Лише 2 його поєдинку з 16-ти пройшли всю дистанцію, а всі 10 перемог він здобув достроково (4 нокаути, 6 прийомів).

29 вересня новий чемпіон світу WWFC з'явиться і в найлегшій вазі за вакантний пояс поб'ють українці Олександр Барабаш і Теймур Рахімов.

Для Барабаша це буде вже друга спроба заволодіти заповітної нагородою. Першу він зробив у грудні 2016 року, але поступився британцю Енді Янгу. З тих пір Олександр здобув чотири перемоги, в тому числі три достроково, а титул, тим часом, звільнився. Опозицію Барабашу в гексагоне складе киянин Теймур Рахімов, який дебютував у лізі тільки в цьому році на WWFC 10, коли виграв у Джамала Гебенова, після чого здобув ще дві перемоги на Road to WWFC.

Предварит титульні поєдинки на майбутньому турнірі повернення колишньої чемпіонки Світлани «Птахи Фенікс» Гоцык після несподіваного фіаско в червні, коли вона розлучилася з поясом, програвши чешці Магдалені Сормовой. Завжди самокритична і дивно працездатна, Світлана поставилася до того, що трапилося філософськи і впевнена, що невдача зробить її тільки сильніше. А демонструвати це на практиці Гоцык 29 вересня в поєдинку проти Умуткан Айтиевойз Киргизстану.

Повний файткард WWFC 12:

1. АндрійСапа (Україна) vs Андрій Корольов (Україна)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 66 кг

2. Артем Матяш (Україна) vs Олександр Удовико (Україна)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 77 кг

3. Богдан Куделя (Україна) vs Руслан Маммадов (Азербайджан)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 61,2 кг

4. Олександр Приходько (Україна) vs Мохаммад Бен Яхья (Марокко)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 93 кг

5. Олексій Заєць (Україна) vs Віталій Баришніков (Україна)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 66 кг

6. Максим Сергєєв (Україна) vs Айдар Абдулрахман (Афганістан)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 80 кг

7. Кирило Горобець (Україна) vs Іван Вульчин (Україна)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 70 кг

8. Денис Бондар (Україна) vs Ахмед Фаресс (Єгипет)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 63 кг

9. Вугар Керамов (Азербайджан) vs Рінат Саякбаев (Киргизстан)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 66 кг

10. В'ячеслав Богомол (Україна) vs Вадим Куций (Білорусь)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 77 кг

11. Світлана Гоцык (Україна) vs Умуткан Айтиева (Узбекистан)

3 раунди по 5 хвилин у вазі до 52 кг

12. Теймур Рахімов (Україна) vs Олександр Барабаш (Україна)

Бій за титул чемпіона світу WWFC у вазі до 57 кг (5 раундів по 5 хвилин)

13. Міхай Котруцэ (Молдова) vs Арбер Мурати (Албанія)

Бій за титул чемпіона світу WWFC у вазі до 77 кг (5 раундів по 5 хвилин)

14. Сергій Співак (Україна) vs Тоні Лопес (США)

Бій за титул чемпіона світу WWFC у вазі понад 93 кг (5 раундів по 5 хвилин)