Чемпіонці світу з дзюдо Дар’ї Білодід призначено стипендію президента НОК

Окрім того, за поданням Національного олімпійського комітету України дзюдоїстка невдовзі отримуватиме щомісячну стипендію від Міжнародного Олімпійського Комітету за програмою «Олімпійська солідарність».

Під час зустрічі в Олімпійському домі, де очільник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка тепло привітав новоспечену чемпіонку світу Дар’ю Білодід та її батьків-тренерів, було прийнято важливе рішення стосовно подальшої підтримки молодої талановитої спортсменки.

17-річна дзюдоїстка, що стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту, віднині буде отримувати спеціальну стипендію – президента НОК задля подальшого розвитку та підготовки до Олімпійських ігор, повідомляє офіційний сайт НОК.

Окрім того, за поданням Національного олімпійського комітету України дзюдоїстка невдовзі отримуватиме щомісячну стипендію від Міжнародного Олімпійського Комітету за програмою «Олімпійська солідарність», яка виплачуватиметься протягом практично двох років до старту Ігор Олімпіади-2020 в Токіо.

«Національний олімпійський комітет України розробив власну систему підтримку вітчизняних спортсменів, в рамках якої ми допомагаємо провідним та юним спортсменам, медалістам Олімпійських ігор, Юнацьких Олімпійських ігор та Європейських юнацьких олімпійських фестивалів тощо. Ця програма спрямована як на підтримку тих, хто вже досяг вагомих результатів, так і направлена на сприяння виховання нових чемпіонів», - зазначив президент НОК Сергій Бубка.