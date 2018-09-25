Жіноча та чоловіча збірні України стартували на Всесвітній олімпіаді з двох перемог

На двох наші команди втратили лише пів-очка.

Збірні України успішно стартували на Всесвітній шаматной олімпіаді в Батумі, здобувши розгромні перемоги.

У першому турі, згідно з жеребом, українцям дісталися слабкі команди, проте головне в даному випадку – набрані командні очки, повідомляє Prosportua.

Жіноча збірна України з рахунком 4:0 обіграла команду Монако. Перемоги здобули Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Жукова та Юлія Осьмак.

Чоловіча збірна з рахунком 3,5:0,5 обіграла збірну Замбії. Виграли свої партії Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов та Антон Коробов. Єдина нічия відбулася в партії Василя Іванчука, який грав чорними, і міжнародного майстра Ендрю Кайонде. Якихось серйозних упущень львів'янин не зробив, просто суперник зіграв досить якісно, щоб утримати рівність.

У другому турі чоловіча збірна України зіграє з командою Узбекистану, а жіноча – зі збірною Туркменістану.