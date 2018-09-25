Світоліна програла у першому ж матчі тенісного турніру в Китаї

Українка поступилася у трьох партіях Аріні Соболенко з Білорусі.

В Ухані (Китай) завершився матч першого кола тенісного турніру Wuhan Open серії WTA Premier 5, якому українка Еліна Світоліна зустрічалася з Аріною Соболенко з Білорусі.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:2, 1:6, повідомляє Великий теніс України.

Спортсменки провели на корті майже дві години. У першому сеті українка лідирувала 4-2, але потім чотири гейми поспіль виграла її суперниця. Світоліна виконала два брейка в наступній партії, щоб перевести гру у вирішальний сет. Соболенко реалізувала по брейкпоинту у двох геймах, а коли подавала на перемогу, відігралася з 15-40. Аріна в сьомий раз в сезоні обіграла представницю топ-10 світового рейтингу.

Для Еліни Світоліної це був перший матч після поразки в четвертому раунді US Open. Аріна Соболенко також залишила Нью-Йорк після 1/8 фіналу, але вже встигла зіграти в Квебеку, де програла на старті змагань

Вчора в першому раунді в Ухані білоруска у трьох сетах здолала Карлу Суарес-Наварро. Наступною суперницею Соболенко в Ухані стане переможниця матчу Юлія Гергес - Софія Кенін.