Світоліна дізналася ім'я першої суперниці на турнірі в Китаї

Краща українська тенісистка зіграє з Аріною Соболенко з Білорусі.

Аріна Соболенко з Білорусі вдруге в цьому році перемогла Карлу Суарес-Наварро (Іспанія) і вийшла у друге коло тенісного турніру в Ухани (Китай).

Сьогоднішній матч завершився з рахунком 7:6(2), 2:6, 6:2, повідомляє Великий теніс України.

Далі Соболенко зіграє проти шостої сіяної на турнірі українки Еліни Світоліної, з якою зустрінеться вперше.

Раніше, в кінці серпня білоруска обіграла іспанську тенісистку у вирішальному матчі турніру в Нью-Хейвені, вигравши свій дебютний титул WTA.

Що стосується Світоліної, то сьогодні, напередодні першого матчу на турнірі в Ухани вона поділилася своїми планами на кінцівку сезону під час прес-конференції в Китаї: "Я все ще не пройшла кваліфікацію у Сінгапур на Підсумковий турнір WTA. Для мене це мета. Очевидно, що для мене це велика мотивація. Після US Open у мене було кілька днів для відпочинку. Я відразу ж повернулася до тренувань. Я була налаштована приїхати до Флориди і тренуватися з Ніком Савіано, щоб добре відіграти в Азії. Це також означатиме для мене дуже багато в перспективі на наступний сезон.

Я пам'ятаю свій перший півфінал в Ухані, коли турнір вперше тут проводився (у 2014 році). Пам'ятаю те відчуття, коли я не могла обіграти нікого з топ-10. Це було велике діло. Зараз все змінилося. Такі моменти допомагають, іноді дуже важко їх подолати, але такий шлях. Ось чому теніс такий чудовий вид спорту. У тебе можуть бути злети і падіння, а коли ти прорываешься вперед, тоді відчуваєш себе прекрасно, що домігся чогось.

Виглядаю трохи втомленою? Ні, зовсім не відчуваю втоми через адаптації до часового поясу. Відчуваю себе добре, я готова грати. Раніше я вже добре виступала в Ухані, тому мені приємно сюди повернутися. У минулому році мені не вдалося тут виступити. Турнір у чому став краще. У нас інший готель, все досить добре організовано. Так що я дуже рада бути тут. Чекаю свого матчу".