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Каратистка Терлюга виграла змагання Серії А в Чилі

14:27, 24 вересня 2018
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Терлюга виграла змагання Серії А в Чилі / wkf.net

Зокрема, на рахунку одного з лідерів команди Анжеліки Терлюги чергова перемога, повідомляє офіційний сайт змагань.

Терлюга була найсильнішою в жіночих змаганнях у ваговій категорії до 55 кг.

Крім того, ще дві медалі були завойовані українками в інших вагових категоріях у жіночому турнірі. В категорії до 68 кг срібло дісталося Галині Мельник, а у ваговій категорії понад 68 кг. - бронза на рахунку Анастасії Степашко.

У чоловічих змаганнях Ігор Угнич, Олег Філіппович (обидва - вагова категорії до 60 кг) і Денис Копитько (до 67 кг) зайняли 5-е місце кожен.

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Теги: #збірна України#карате#Анжеліка Терлюга