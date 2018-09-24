Каратистка Терлюга виграла змагання Серії А в Чилі

Всього на рахунку збірної України три медалі.

У Сантьго (Чилі) завершився етап змагань Серії А з карате, де збірна України завоювала три нагороди.

Зокрема, на рахунку одного з лідерів команди Анжеліки Терлюги чергова перемога, повідомляє офіційний сайт змагань.

Терлюга була найсильнішою в жіночих змаганнях у ваговій категорії до 55 кг.

Крім того, ще дві медалі були завойовані українками в інших вагових категоріях у жіночому турнірі. В категорії до 68 кг срібло дісталося Галині Мельник, а у ваговій категорії понад 68 кг. - бронза на рахунку Анастасії Степашко.

У чоловічих змаганнях Ігор Угнич, Олег Філіппович (обидва - вагова категорії до 60 кг) і Денис Копитько (до 67 кг) зайняли 5-е місце кожен.