У Батумі відкрилася Всесвітня шахова олімпіада
10:58, 24 вересня 2018Інше
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Команди зіграють за швейцарською системою в 11 турів, українці виступають в найсильнішому складі.
У Батумі стартувала Всесвітня шахова Олімпіада / ukrchess.org.ua
У Батумі відбулася урочиста церемонія відкриття 43-ї Всесвітньої шахової Олімпіади.
Всього на Олімпіаді-2018 виступлять 151 збірна у жіночому турнірі і 185 команд – чоловічому, повідомляє Федерація шахів України.
Команди зіграють за швейцарською системою в 11 турів. Вихідний день на турнірі – 29 вересня.
Чоловіча та жіноча збірні України виступлять в найсильніших складах. За жіночу команду зіграють сестри Ганна і Марія Музичук, Наталія Жукова, Ганна Ушеніна та Юлія Осьмак.
У складі чоловічої збірної зіграють Василь Іванчук, Павло Ельянов, Юрій Криворучко, Антон Коробов і Руслан Пономарьов.
Всесвітня шахова Олімпіада пройде в період з 24 вересня по 5 жовтня.
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