У Батумі відкрилася Всесвітня шахова олімпіада

Команди зіграють за швейцарською системою в 11 турів, українці виступають в найсильнішому складі.

У Батумі відбулася урочиста церемонія відкриття 43-ї Всесвітньої шахової Олімпіади.

Всього на Олімпіаді-2018 виступлять 151 збірна у жіночому турнірі і 185 команд – чоловічому, повідомляє Федерація шахів України.

Команди зіграють за швейцарською системою в 11 турів. Вихідний день на турнірі – 29 вересня.

Чоловіча та жіноча збірні України виступлять в найсильніших складах. За жіночу команду зіграють сестри Ганна і Марія Музичук, Наталія Жукова, Ганна Ушеніна та Юлія Осьмак.

У складі чоловічої збірної зіграють Василь Іванчук, Павло Ельянов, Юрій Криворучко, Антон Коробов і Руслан Пономарьов.

Всесвітня шахова Олімпіада пройде в період з 24 вересня по 5 жовтня.