Українка Песоцька завоювала срібло ЧЄ з настільного тенісу

Наша спортсменка програла лише у фіналі спортсменці з Польщі китайського походження Лі Цянь.

В Аліканте (Іспанія) завершився фінальний матч чемпіонату Європи з настільного тенісу в жіночому одиночному розряді, де українка Магарита Песоцька програла Лі Цянь зі збірної Польщі.

Матч завершився з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Песоцька ще напередодні вийшла в півфінал і гарантувала собі медаль змагань. За регламентом, матч за 3-е місце тут не передбачений.

І вже сьогодні вранці, в півфіналі, українка зломила впертий опір молдавської тенісистки Софії Полканової, яка представляє Австрію, вигравши з рахунком 4:2 - 7:11, 16:14, 12:10, 11:13, 11:4 11:5. Як видно з рахунку, українка "придушила" суперницю в останніх двох партіях.

Її чемпіонського запалу вистачило на дві стартові партії фіналу - 11:8 і 12:10. Після чого Песоцка віддала Лі чотири сети поспіль, а з ними і перемогу у фіналі, і золоті медалі чемпіонату Європи - 6:11, 6:11, 2:11 і 2:11.

Таким чином, на рахунку українки тепер чотири медалі чемпіонату Європи в кар'єрі, але, як і раніше, жодної золотої - по 2 срібла і бронзи.

Чемпіонат Європи в Барселоні проходив з 18 по 23 вересня.