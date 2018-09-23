Запорізький «Мотор» програв датському «Ск'єрну» в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорожці стартували в найпрестижнішому єврокубку з двох поразок поспіль.

Запорізький «Мотор» у 2-му турі Ліги чемпіонів на виїзді поступився датському «Ск'єрну».

Запорожці пропустили дуже багато - 37 голів, забивши, в свою чергу, 33, повідомляє Xsport.

Значна частина з них стали покаранням за втрати в атаці. Програвши перший тайм 14:19, «Мотор» у другій половині майже наздогнав суперників. Різниця скоротилася до одного м'яча, але «Ск'єрн» зробив ще ривок і довів матч до перемоги 37:33.

Таким чином, данці стартували в груповому турнірі з двох перемог, «Мотор» - з двох поразок.

Нагадаємо, в минулому сезоні «Скьерн» вибив «Мотор» з плей-офф Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 2 тур. Група В

«Ск'єрн» - «Мотор» 37:33 (19:14)

«Мотор»: Кірєєв, Терехов, Грудка (н. в.); Буйненко 0/1, Бабічев 3/5, Козакевич 6/7, Малашинскас 7/7, Пуховский 2/5, Денисов 3/4, Кус, Пачковскі 7/12, Шинкель 0/3, Пешевски 2/2, Сорока 2/2, Донцов 1/1, Касай (н. у).