Анікєєв і Макаренкова стали призерами етапу Кубка світу з шашок

Представники України посіли ли 2-е місце в жіночому турнірі і третє - в чоловічому.

В Ізмірі (Туреччина) завершився єтап Кубку світу з шашок-100, де успішно виступили українські гросмейстери.

У чоловіків третє місце зумів завоювати міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

У жінок на другій сходинці п'єдесталу також представник Харкова , гросмейстер Юлія Макаренкова.

Турнір став по-справжньому елітним так як з 38 учасників з 10 країн світу у ньому взяли участь 14 міжнародних гросмейстерів-чоловіків і 4 у жінок.

За призові місця була боротьба до кінця і все вирішив кращий показник індивідуального коефіцієнта спортсменки.У жінок Наталія Погоди з Польщі вийшла на перше місце лише в останньому турі. Ще за тур до кінця змагань лідирувала Макаренкова, але в останній партії вона програла камерунця.

У свою чергу, в чоловічому турнірі росіянин Іван Трофимов на старті виграв три партії і утримав лідерство до кінця змагань, набравши підсумкові 13 балів. У боротьбу за місце в призовій трійці увійшов українець Юрій Анікєєв і успішно фінішував на третій позиції, завоювавши такі необхідні рейтингові очки. Він виявився другим за додатковими показниками (третім - в підсумковій таблиці) в заочній боротьбі дев'ять (!) гросмейстерів, які набрали пго 11 очок.

Турнір у Туреччині проходив з 15 по 23 вересня.