Бубка привітав дзюдоїстку Білодід та її батьків-наставників з перемогою на чемпіонаті світу

Під час зустрічі уславлений олімпієць Сергій Бубка обмінявся з юною чемпіонкою думками та враженнями щодо перемоги на планетарному форумі, шляхів фізичного та психологічного відновлення, подальшого розвитку та підготовки до Олімпійських ігор в Токіо-2020.

Сьогодні в Олімпійському доміі президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка тепло зустрічав новоспечену чемпіонку світу з дзюдо Дар’ю Білодід, її батьків-наставників Світлану Кузнєцову і Геннадія Білодіда, президента Федерації дзюдо України Романа Насірова.

Чудовим приводом для зустрічі став блискучий виступ 17-річної українки на чемпіонаті світу, що триває в азербайджанському Баку. У ваговій категорії 48 кг Дар'я здобула медаль найвищого ґатунку, повідомляє офіційний сайт НОК.

Під час зустрічі уславлений олімпієць Сергій Бубка обмінявся з юною чемпіонкою думками та враженнями щодо перемоги на планетарному форумі, шляхів фізичного та психологічного відновлення, подальшого розвитку та підготовки до Олімпійських ігор в Токіо-2020.

«Здається, ми нещодавно тільки раділи тріумфу Дар'ї на минулорічному чемпіонаті Європі, а вже зараз вона на найвищій сходинці чемпіонату світу. Дійсно, це неймовірний результат: Даша стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії світового дзюдо (17 років), перед цим здобувши перемоги на чемпіонатах світу і Європи в молодших вікових категоріях», - сказав Сергій Бубка.

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Він відзначив, що Даша – не просто чудова спортсменка, а й соціально активна особистість поза спортивними аренами, учасниця усіх заходів Національного олімпійського комітету України й дає чудовий приклад для молодого покоління.

Президент НОК подякував наставникам спортсменки – Геннадію Григоровичу та Світлані Олегівні. «Дуже радує, що є такі спортивні династії. Думаю, поєднувати дві ролі – батьків та тренерів – вдвічі складніше, але ви дуже гарно виконуєте цю місію. Результати Даши – яскраве тому підтвердження», - сказав Сергій Бубка.

Він також висловив щирі слова подяки Роману Насірову та всьому колективу Федерації дзюдо. «За три змагальних дня на чемпіонаті світу у нас вже дві медалі. Бажаю, щоб ми ще отримали гарні новини з Баку з чемпіонату світу», - додав він.

Зі свого боку, гості Олімпійського дому щиро подякували за постійну підтримку та увагу Олімпійському комітету на чолі з Сергієм Бубкою, запевнивши, що продовжуватимуть плідно працювати та впевнено йти до нових звершень на шляху до олімпійського Токіо-2020.