Цуренко програла росіянці Касаткіній в першому колі турніру в Китаї

Матч завершився у двох партіях з рахунком 4:6, 5:7.

В Ухані (Китай) завершився матч 1-го кола тенісного турніру Dongfeng Motor Wuhan Open, де українка Леся Цуренко програла росіянці Дарині Касаткіній.

Матч завершився з рахунком 4:6, 5:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка допустила в два рази більше подвійних помилок, ніж суперниця - шість проти трьох, виграла менше геймів на власній подачі - брейк-поінтів - чотири проти шести, а також виграла 65 розіграшів м'ячів проти 77 у суперниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що у турнірі також бере участь Еліна Світоліна, яка завдяки своєму високому рейтингу вступить у боротьбу з другого раунду змагань.

Турнір в Ухані проводится з 20 по 29 вересня.