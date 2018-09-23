Львівський "Барком-Кажани" та южненський "Хімік" виграли Суперкубок України з волейболу

Южненськая жіноча команда зробила хет-трик, львів'яни - дубль.

У Луцьку відбулися матчі за Суперкубок України-2019 з волейболу серед чоловічих та жіночих команд.

Трофеї виграли чоловічий "Барком-Кажани" зі Львова та жіночий "Хімік" з Южного, повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України.

Якщо у жіночому протистоянні перевага «Хіміка» вчергове виявилася відчутною, то волейболісти Львова та Хмельницького подарували глядачам справжній захопливий і непередбачуваний трилер! А тріумфатором із нього у підсумку вийшов той, хто доклав для цього трішечки більше емоційного натхнення і відчайдушності, тактичної дисципліни і технічної розважливості.

ХІМІК – ГАЛИЧАНКА-ТНЕУ-ГАДЗ – 3:0 (25:12, 25:21, 25:9)

БАРКОМ-КАЖАНИ – НОВАТОР – 3:2 (19:25, 25:16, 25:18, 28:30, 15:11)