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Верняєв завоював золото і срібло на етапі Кубка світу категорії Challenge

21:39, 22 вересня 2018
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Верняєв виграв у вправі на коні на етапі Кубка світу / enbw-dtbpokal.de

Наш олімпійський чемпіон Ріо-2016 завоював золото і срібло в сьогоднішніх фіналах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Верняєв переміг у змаганнях на коні, набравши 14,65 очки. Також він став другим у вільних вправах з результатом в 14,05 очки. Його випередив лише ізраїльтянин Артем Довгоп'ят.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Верняєв пропустив більше півроку після операцій на плечі і ноги, але вже встиг перемогти у п'ятому турі Бундесліги.

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Теги: #збірна України#Кубок світу#спортивна гімнастика#Олег Верняєв