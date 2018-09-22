Верняєв завоював золото і срібло на етапі Кубка світу категорії Challenge

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 успішно провів перше змагання у складі збірної після відновлення від травми плеча.

У Сомбахтей (Угорщина) проходить етап Кубка світу (Challenge) зі спортивної гімнастики, де успішно виступає українець Олег Верняєв.

Наш олімпійський чемпіон Ріо-2016 завоював золото і срібло в сьогоднішніх фіналах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Верняєв переміг у змаганнях на коні, набравши 14,65 очки. Також він став другим у вільних вправах з результатом в 14,05 очки. Його випередив лише ізраїльтянин Артем Довгоп'ят.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Верняєв пропустив більше півроку після операцій на плечі і ноги, але вже встиг перемогти у п'ятому турі Бундесліги.