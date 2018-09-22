Світоліна і Цуренко зіграють на турнірі в китайському Ухані

Два кращих українських тенісистки повернуться на корт найближчими днями.

Еліна Світоліна і Леся Цуренко візьмуть участь у турнірі WTA Premier з призовим фондом у 2,7 мільйона доларів у китайському Ухані.

Світоліна отримала шостий номер посіву і пропустить перший раунд, а в другому зіграє з переможницею протистояння Аріни Соболенко (Білорусь) та Карли Суарес-Наварро (Іспанія), повідомляє SportArena.

Перша ракетка України готується до цього турніру під керівництвом американського тренера Ніка Савіано.

Саме талановита білоруська тенісистка Соболенко минулого місяця виграла нагороду прориву місяця в WTA.

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Леся Цуренко зіграє в першому раунді проти росіянки Дар'ї Касаткіної, яка отримала 13-й номер посіву. Матч розпочнеться 23 вересня в 9:00.

Це третій виступ другої ракетки України на цьому турнірі. Її кращий результат – виліт у другому раунді в 2015 році.