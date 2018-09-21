В Україні відcвяткували Міжнародний день студентського спорту

Епіцентром святкування став харківський СК «Локомотив», де 5 000 студентів взяли участь у майстер-класах з різних видів спорту – від настольного тенісу до історичних боїв.

В Україніі до святкування Міжнародного дня студентського спорту по різних містах долучилося 50 000 юнаків і дівчат з 311 вищих навчальних закладів.

Епіцентром святкування став харківський СК «Локомотив», де 5 000 студентів взяли участь у майстер-класах з різних видів спорту – від настольного тенісу до історичних боїв.

Серед відомих атлеток були Марина Килипко, бронзова призерка чемпіонату Європи зі стрибків з жердиною у приміщенні, Катерина Табашник, чемпіонка Європи серед юніорів у стрибках у висоту, Ліза Яхно й Катерина Садурська, багаторазові медалістки чемпіонату Європи з артистичного плавання. Привітали студентів зі святом Юлія Світлична, голова Харківської ОДА; Роман Греба, заступник міністра освіти і науки України; Микола Мовчан, заступник міністра молоді та спорту України; Євгеній Імас, президент Спортивної студентської спілки України, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України; Вадим Стеценко, голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, ректори понад 20 вітчизняних вишів.

«Студентський спорт – спорт, який об’єднує, надихає, робить сильнішими. В Україні з такими спортсменами, як ви, студенти, все буде добре. Займайтеся спортом, і ми збудуємо сильну, незалежну й красиву Україну», – привітав молодь Роман Греба.

Міжнародний день студентського спорту дав старт ХIV Всеукраїнській Універсіаді, яка триватиме по початку травня 2019 року. В очікуванні її відкриття «родзинкою» став флеш-моб з підтягування на перекладині, який одночасно проходив в усіх регіонах. Харківський «воркаут» налічив 25 команд – під оплески глядачів хлопці підтягнулися по 10 разів. Свій майстер-клас разом із Романом Гребою у цій дисципліні показала юне дарування – восьмирічна Ніколь Князєва, яка викликала захоплені вигуки присутніх, підтягнувшись 32 рази (Греба – 13). Дівчинка є чемпіонкою України та рекордсменка світу з воркауту, дзюдо та спортивної гімнастики й володаркою 25 світових рекордів. Народними танцями, показовими виступами з гімнастики та спортивної аеробіки, драйвовою грою стройового підрозділу барабанниць Харківського національного університету стартувало власне відкриття Універсіади.

Завершилася подія футзальною зустріччю збірних команд ФАСК (Київ) і ХНУ (Харків), де кияни перемогли з рахунком 2:0.