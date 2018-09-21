Чемпіонка Європи з легкої атлетики перебігала футболістів "Вереса"

Прищепа бігла упівсили, але однаково була на дві голови швидше всіх чоловіків.

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа в рамках проекту MyRivne змагалася з футболістами «Вереса» на біговій доріжці стадіону «Авангард» в Рівному.

Прищепа бігла упівсили, але однаково була на дві голови швидше всіх чоловіків, повідомляє Трибуна.

Також Прищепа розповіла про силу волі, Усейна Болта та рідне місто. Окремим пунктом йшлося про умови тренувань:

– Якби у мене були серйозні кошти, перш за все я б побудувала хороший спортивний комплекс для всього. З басейном, доріжками. А не так, що проект на стадіон зроблений більше під футбол, а не під легку атлетику. Хоча у нас легка атлетика на більш престижному рівні в місті, ніж футбол. Якби я, будучи мамою, привела свою дитину і побачила п*здець, який на тому стадіоні. І під трибунами, де діти повинні тренуватися, я б не віддала дитину на таке. У нас просто ж*па, конкретна ж*па. Якщо на вулиці -15 взимку, то там де я займаюся, температура -12. Просто вітер не дме в обличчя, і сніг на голову не падає. Але якщо дощ, то падає, тому що трибуна протікає. Там стоїть відро, тряпка, миска – і вперед. Цей жах як був, так і залишається. Нам 2-3 роки обіцяють грандіозний проект, який малювали, перемалювали. Тендери грають, переграють, до сих пір розігрують. Ніхто нічого не робить, - відзначила чемпіонка Європи.

На відео з 17.45: