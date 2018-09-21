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Велике спасибі всім людям, які за мене вболівали - чемпіонка світу з дзюдо Білодід

13:40, 21 вересня 2018
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Дарина Білодід напередодні стала чемпіонкою світу / УНІАН

Українська спортсмнка залишила запис на персональній сторінці в Instagram.

"Досі не можу в це повірити! Велике спасибі всім людям,які за мене вболівали! Я відчувала вашу підтримку,шалено приємно,без вас у мене б не вийшло! Велике спасибі моїм улюбленим батькам і тренерам,які завжди поруч ,щоб не сталося!", - написала спортсменка.

Як повідомляв УНІАН, напередодні украика Дар'я Білодід стала самою юною чемпіонкою світу в історії дзюдо в повні 17 років.

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Теги: #дзюдо#сборная Украины#Дар'я Білодід