Велике спасибі всім людям, які за мене вболівали - чемпіонка світу з дзюдо Білодід
Наймолодша в історії чемпіонка світу з дзюдо - 17-річна Дарина Білодід - поділилася своїми емоціями після тріумфу.
Українська спортсмнка залишила запис на персональній сторінці в Instagram.
"Досі не можу в це повірити! Велике спасибі всім людям,які за мене вболівали! Я відчувала вашу підтримку,шалено приємно,без вас у мене б не вийшло! Велике спасибі моїм улюбленим батькам і тренерам,які завжди поруч ,щоб не сталося!", - написала спортсменка.
Як повідомляв УНІАН, напередодні украика Дар'я Білодід стала самою юною чемпіонкою світу в історії дзюдо в повні 17 років.
Today I became a World Champion! Still can't believe it😍 Thanks all people ,fans and friends who supported me ! I felt your support❤️ Without you I would not have it . Thanks to my best parents and coaches who are always with me! Сьогодні я стала чемпіонкою Світу! Досі не можу в це повірити! Велике спасибі всім людям,які за мене вболівали! Я відчувала вашу підтримку,шалено приємно,без вас у мене б не вийшло!❤️Велике спасибі моїм улюбленим батькам і тренерам,які завжди поруч ,щоб не сталося! #judoworlds2018 #worldchampion #judobaku2018