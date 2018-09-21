Кличко привітав киянку Дарину Білодід з перемогою на чемпіонаті світу з дзюдо

17-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо, здолавши у фіналі досвідчену японку Фуну Танакі.

Мер Києва Віталій Кличко привітав наймолодшу чемпіонку світу з дзюдо, 17-річну киянку Дарину Білодід, яка виборола золото на чемпіонаті світу в Баку.

Вітання Кличко розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“В України ще одна перемога! Спортивна. Вітаю наймолодшу чемпіонку світу з дзюдо, 17-річну киянку Дарину Білодід, яка виборола золото на чемпіонаті світу в Баку. Дарина - приклад того, як наполегливою працею досягти мети і втілити мрію”, - написав Кличко.

Він відзначив, що Дарина з родини дзюдоїстів. Спортом почала займатися ще маленькою - в 5 років художньою гімнастикою, потім дзюдо.

“Мама дівчини - її тренер, а батько - чемпіон Європи з дзюдо. Дякую, Дарино, за перемогу - твою і України! І вітаю твоїх батьків - ця перемога і їх праця, підтримка, та реалізовані амбіції. Нових тобі вершин!”, - відзначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 20 вересня 2018 року 17-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо, здолавши у фіналі досвідчену японку Фуну Танакі.