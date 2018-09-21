Кличко привітав киянку Дар'ю Білодід з перемогою на чемпіонаті світу з дзюдо
Мер Києва Віталій Кличко привітав наймолодшу чемпіонку світу з дзюдо, 17-річну киянку Дар'ю Білодід, яка виборола золото на чемпіонаті світу в Баку.
Вітання Кличко розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
“В України ще одна перемога! Спортивна. Вітаю наймолодшу чемпіонку світу з дзюдо, 17-річну киянку Дар'ю Білодід, яка виборола золото на чемпіонаті світу в Баку. Дар'я - приклад того, як наполегливою працею досягти мети і втілити мрію”, - написав Кличко.
Він відзначив, що Дар'я з родини дзюдоїстів. Спортом почала займатися ще маленькою - в 5 років художньою гімнастикою, потім дзюдо.
“Мама дівчини - її тренер, а батько - чемпіон Європи з дзюдо. Дякую, Дар'я, за перемогу - твою і України! І вітаю твоїх батьків - ця перемога і їх праця, підтримка, та реалізовані амбіції. Нових тобі вершин!”, - відзначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, 20 вересня 2018 року 17-річна Дар'я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо, здолавши у фіналі досвідчену японку Фуну Танакі.